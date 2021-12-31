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Помощник президента Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы

Помощник президента Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора затронули все основные темы двусторонних отношений, диалог был субстантивным, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

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