"Пепел поднимался на высоту до четырёх километров": Камчатский вулкан Безымянный по-прежнему активен

На склонах проснувшегося вулкана Безымянный наблюдается несколько крупных лавин. "Пепел поднимался на высоту до четырёх километров", - рассказала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.