Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине: что произошло в зоне СВО 3 февраля

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Президент США заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, российские войска в 8 раз увеличили темпы освобождения территорий, в Киеве заявили о волне нападений на военкомов.
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