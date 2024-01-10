ABC News: Число тяжелораненых военных ВСУ в больницах выросло на треть

В последние недели в госпиталях фиксируется рост числа украинских военных с тяжелыми ранениями.Ежедневные поступления раненых бойцов ВСУ только в Днепровскую областную клиническую больницу составляет порядка 100 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии