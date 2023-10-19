Артиллеристы-десантники с помощью САУ «Нона» уничтожили опорпункт ВСУ

Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» тульских десантников ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в районе Клещеевки.
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