Прилет Taurus по Крыму вернется Орешником по базе Бундесвера

Москва предупредила, что любое применение немецких ракет Taurus по российским целям будет рассматриваться как прямое вовлечение Германии в конфликт на стороне Украины, о чем заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии