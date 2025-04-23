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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Британский премьер-педераст Стармер спалился со своим папиком-спонсором лордом-миллионером Вахидом А

Британский премьер-педераст Стармер спалился со своим папиком-спонсором лордом-миллионером Вахидом А

Появились кадры с камер видеонаблюдения в здании британского парламента, на которых видно, как нынешний премьер-министр Кир Стармер целует лорда-миллионера Вахида Алли, являющегося крупнейшим донором премьер-министра.

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Комментарии
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Александр Широков
О чем с ними разговаривать - пидар на пидаре и педофилом погоняет...
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7 час.
Вячеслав Денисов
Мерзость какая!
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7 час.
Vova Гарин
Ебут друг дружку и деньги в одну кружку.
Ответить
33 мин.
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