В ХМАО станет проще узнавать о школьных актировках

В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа, сообщили в telegram-канале правительства Югры.
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