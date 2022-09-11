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В Венгрии назвали проигравшего в конфликте на Украине: Независимо от положения на фронтах

В Венгрии назвали проигравшего в конфликте на Украине: Независимо от положения на фронтах

Кёвер, председатель венгерского парламента, признал полную беспомощность Евросоюза. "Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем", – цитирует венгерского спикера информационное агентство MTI.

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