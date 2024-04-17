Как жить легко и решать сложные ситуации

Открываем некоторые секреты, которые помогут вам стать увереннее в себе.фото: freepik.com--> Мы часто чувствуем себя виноватыми за то, что отказали близкому человеку, а то и вовсе не умеем говорить «нет».
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