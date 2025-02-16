Президент Финляндии раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности

Александер Стубб назвал встречу «дипломатической какофонией». «Европе нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», — заявил финский лидер на полях Мюнхенской конференции.
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