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62ИНФО | Новости Рязани

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Преображенский храм в Канищеве собирает подарки к Рождеству на фронт

Преображенский храм в Канищеве собирает подарки к Рождеству на фронт

Акцию "Собери посылку воину" организовал социальный отдел Северного благочиния Рязанской епархии. Все собранные подарки отправят на фронт и передадут бойцам, чтобы те понимали, что их ждут и любят; чувствовали тепло и заботу земляков-рязанцев.

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