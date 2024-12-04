Преображенский храм в Канищеве собирает подарки к Рождеству на фронт

Акцию "Собери посылку воину" организовал социальный отдел Северного благочиния Рязанской епархии. Все собранные подарки отправят на фронт и передадут бойцам, чтобы те понимали, что их ждут и любят; чувствовали тепло и заботу земляков-рязанцев.