Киевские игры престолов: Кто и зачем сбил Ил-76. Полный расклад

В среду, 24 января, военно-транспортный Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Практически сразу стало известно, что на борту находились 65 украинских военных, которых собирались передать Киеву в рамках обмена пленными.
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