Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 501 подписчик

"Шо? Опять?": Новый законопроект Госдумы ударил по бойцам. К Картаполову обратились с передовой

"Шо? Опять?": Новый законопроект Госдумы ударил по бойцам. К Картаполову обратились с передовой

Новый законопроект Госдумы, касающийся СВО, ударил по бойцам - профилактика безопасного пользования Интернетом на фронте грозит утратой контроля над войсками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх