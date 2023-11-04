Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Об этом сообщается в распоряжении правительства России.
Мишустин уволил своего помощника Игоря Артемьева
Комментарии
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Александр
Один из видных "яблочников",если память не изменяет.
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1 д.
Лидия
Видать работать заставили, вот и ушёл. Яблочники они такие, им бы только повыступать а делать ничего не хотят и не могут.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Это подковерная борьба.
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1 д.
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