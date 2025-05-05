Сотрудники МВД по Удмуртской Республике присоединились к акции «Рядом с тобой живет ветеран»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники регионального ведомства, юные инспекторы дорожного движения и представители Администрации Ижевска, следуя многолетней традиции, организовали праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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