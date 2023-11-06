Ермак возмутился тем, что Запад устал от Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью европейской версии газеты Politico заявил, что оружие, переданное западными партнерами для нужд Украины, не попадает за пределы страны, в частности, в сектор Газа, Киев полностью контролирует его использование у себя.