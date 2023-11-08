Суета вокруг «Грифона»

Буквально недавно мы рассуждали о возможности «Грифона» оказаться в рядах ВСУ, и вот такие интересные известия: многоцелевой истребитель Saab «Gripen» модификации E, точнее, его первый серийный экземпляр, начал программу государственных испытаний.
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