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Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию.

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