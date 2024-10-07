Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию.
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