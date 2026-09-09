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Калужские новости

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В Калуге пропал 13-летний Никита Кафарский

В Калуге пропал 13-летний Никита Кафарский

Рост 160 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную кофту, черные брюки, белые кроссовки, с собой синий рюкзак.

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