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Иракли больше не сможет выступать в Латвии

Иракли больше не сможет выступать в Латвии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о включении российско-грузинского певца Ираклия Пирцхалавы (Иракли) в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок.

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