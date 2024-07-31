Иракли больше не сможет выступать в Латвии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о включении российско-грузинского певца Ираклия Пирцхалавы (Иракли) в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок.
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