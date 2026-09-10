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Царьград

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Виталий Милонов назвал iPhone Duo новой "золотой бабой" для фанатов

Виталий Милонов назвал iPhone Duo новой "золотой бабой" для фанатов

Депутат Виталий Милонов рассказал, что новый складной iPhone Duo — это просто очередной смартфон от Apple.

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