В Жуковском районе перевернулась иномарка, погиб 37-летний водитель

По предварительной информации, 37-летний водитель Ford Mondeo двигался в направлении Жуковки, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали 8 июня в пресс-службе УГИБДД по Брян .
По предварительной информации, 37-летний водитель Ford Mondeo двигался в направлении Жуковки, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали 8 июня в пресс-службе УГИБДД по Брян .
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