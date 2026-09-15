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Царьград

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Пилипчук и Хазов оценили ничью «Челябинска» и «Камаза» 1:1

Пилипчук и Хазов оценили ничью «Челябинска» и «Камаза» 1:1

Встреча между «Челябинском» и «Камазом» завершилась вничью — 1:1, причём обе команды забили уже в добавленное арбитром время.

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