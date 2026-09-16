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Царьград

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Самцы лосей теряют осторожность в брачный период в начале осени

Самцы лосей теряют осторожность в брачный период в начале осени

В период гона, с конца августа по середину октября, самцы лосей теряют осторожность и выходят к населенным пунктам.

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