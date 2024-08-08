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В облцентре значимые маршруты будет обслуживать муниципальный транспорт

В облцентре значимые маршруты будет обслуживать муниципальный транспорт

Об этом рассказали на брифинге, посвященном ликвидации «Автоколонны 1308» . Как рассказал представитель МУТТП, губернатор Смоленской области Василий Анохин поставил задачу постепенно заменять транспорт привлеченных перевозчиков на всех значимых и магистральных маршрутах муниципальным.

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