В облцентре значимые маршруты будет обслуживать муниципальный транспорт

Об этом рассказали на брифинге, посвященном ликвидации «Автоколонны 1308» . Как рассказал представитель МУТТП, губернатор Смоленской области Василий Анохин поставил задачу постепенно заменять транспорт привлеченных перевозчиков на всех значимых и магистральных маршрутах муниципальным.