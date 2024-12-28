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Царьград

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"Защитить русских": Путин отдал долгожданный приказ. Началась ликвидация этнических анклавов - источник

"Защитить русских": Путин отдал долгожданный приказ. Началась ликвидация этнических анклавов - источник

В крупных городах России начинается масштабная операция по ликвидации этнических анклавов. Путин дал приказ, которого долго ждали: "защитить русских".

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