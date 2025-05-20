Скоро можно будет бесплатно публиковать приложения в Microsoft Store

Microsoft избавляется от платы за регистрацию разработчиков в Microsoft Store on Windows, платформе цифровой дистрибуции своей флагманской операционной системы, объявила компания в понедельник на конференции Build 2025.
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