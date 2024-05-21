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Глава СПЧ Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России

Глава СПЧ Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости введения запрета на ношение никаба в России — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз.

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