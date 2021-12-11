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«Народ найдёт лазейку» — о законопроекте для арендодателей жилья

Координатор проекта ОНФ«За честные закупки» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев считает, что с помощью введения штрафных санкций для арендодателей жилья, которые уходят от налогов, власти пытаются решить только один вопрос — пополнение бюджета.

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