Координатор проекта ОНФ«За честные закупки» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев считает, что с помощью введения штрафных санкций для арендодателей жилья, которые уходят от налогов, власти пытаются решить только один вопрос — пополнение бюджета.