Мы соседи по планете

3 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Савинов
    С находкой нового вида людей,денисовские люди. Антропологи считают,что на Урале и на Алтае проживали народы пермь.А в...Уральские пиктогр...
  • Николай Савинов
    Тибетские монахи утверждают,что людей клонировали на г.Кайлас(Тибет) и на Алтае.С находкой на Алтае нового вида,денис...Связь наших предк...
  • Boleslav Buljanowskij
    Аффттур - ты дурак!  И ни чего, что попадаются артефакты которым 300 тысяч лет, да и более миллиона. Одна сибирская к...Связь наших предк...

Спортсменки, комсомолки, просто красавицы

Спортсменки, комсомолки, просто красавицы

Студентки, рабочие, колхозницы. Из РСФСР, Киргизии, Литвы, Молдавии… Они все очень разные, но есть при этом в них что-то очень общее что их объединяет, помимо красоты и женственности… Это гармония, нежность, доброта, искренность и чистота души!   .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх