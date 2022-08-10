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    - Батюшка, а во время поста  женщину можно? - Можно, сын мой, но не жирную.Жители Медведково...

Анастасия Ракова: в Москве все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медкарты

Анастасия Ракова: в Москве все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медкарты

Электронные карты удобны для родителей маленьких пациентов Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что все детские поликлиники столицы перешли на использование электронных медицинских карт.

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