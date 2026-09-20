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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека после того, как заплакал, выиграв матч на Кубке Дэвиса: «Я даже не мог гарантировать, что смогу здесь сыграть. Я отдал все силы»

Жоао Фонсека поделился эмоциями после победы над Домиником Штрикером в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса (4:6, 6:3, 6:2).

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