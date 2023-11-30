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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» попросит и Остина Ривза, и Руи Хатимуру в любой сделке по Заку Лавину

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV на этой неделе заявил, что «Буллс» попросят Остина Ривза в любом из возможных сценариев обмена Зака Лавина.

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