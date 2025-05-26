Минэкологии РТ пригласило жителей Казани на субботник на озеро Комсомольское

Автор: Наталья РыбаковаГородской субботник в Казани пройдёт 31 мая на берегу озера Комсомольское. Он завершит санитарно-экологический двухмесячник в столице РТ, сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.
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