Показаны кадры пожара на проданном РФ в 1990-е годы Китаю авианесущем крейсере «Минск» В Китае практически полностью выгорел бывший советский тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Минск».
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Показаны кадры пожара на проданном РФ в 1990-е годы Китаю авианесущем крейсере «Минск» В Китае практически полностью выгорел бывший советский тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Минск».
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