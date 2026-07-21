Русские и американцы соскучились друг по другу, несмотря на пропаганду, говорит Роберт Эйджи.Антироссийская риторика американских медиа не находит отклика у простых граждан США — у них нет неприязни к русским.
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