Как приготвить борщ

как приготовить супсамый вкусный борщ получается именно по этому рецепту куски мяса заливаем холодной водой и варим до готовности она капли масла обжариваем лук и морковь для тем трем одну крупную свеклу и отправляем сковородку еще понадобится томатная паста или любой томатный соус обжариваем и зажарка готова готовое мясо вынимаем из бульона картину капусту нарезаем и отправляем в бульон в крупные картохи нарезаем на мелкие кубики а одну нарезаем на четвертинки и закидываем все это дело от капусты отплывшая мясо разделяем на волокна и отправляем в кастрюлю и тенге картофель разминаем вилкой и отправляем это перед кастрюля зажарку соль и перец по вкусу лавровые листочки и 5 зубчиков чеснока конечно же лимонный сок много рубленой зелени и выключаем огонь насыщенный цвет и офигенский вкус Для аромата можно добавить в кастрюлю немного измельчённого чеснока, молотой гвоздики или чёрного перца.