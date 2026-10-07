В Алтайском крае восстановили два моста через реку Солоновка

На их реконструкцию потратили больше 159 млн рублей В Солонешенском районе завершилось восстановление двух мостов через реку Солоновка на трассе Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай.
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