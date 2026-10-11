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Ушёл из театра за больной женой и умер на репетиции: судьба Владимира Самойлова

Ушёл из театра за больной женой и умер на репетиции: судьба Владимира Самойлова

Для миллионов зрителей Владимир Самойлов был Назаром Думой из «Свадьбы в Малиновке» и суровым Аркадием Клычковым из «Тени исчезают в полдень».

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