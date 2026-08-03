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На Запорожской АЭС прошли испытания боевого робота

На Запорожской АЭС прошли испытания боевого робота

Появление российского наземного робототехнического комплекса «Курьер» на территории Запорожской атомной электростанции стало новым эпизодом в истории вокруг крупнейшего в Европе ядерного объекта, находящегося в зоне военного конфликта.

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