На Запорожской АЭС прошли испытания боевого робота

Появление российского наземного робототехнического комплекса «Курьер» на территории Запорожской атомной электростанции стало новым эпизодом в истории вокруг крупнейшего в Европе ядерного объекта, находящегося в зоне военного конфликта.
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