Израиль готов начать бомбардировки Ирана. Как это отразится на России?

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаИзраиль готов начать бомбардировки Ирана. Как это отразится на России? Израиль готовит удар-возмездие Ирану за нападение на японский танкер Mercer Street у берегов Султаната Оман.Вернуться к статье284НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИринаВ водопроводе нет воды,виноваты в том...........!!! Вот и все!!!TFTatyana FedotovaНу зачем Вы так. Жиды ( жадные, хитрые и подлые) ЕСТЬ В ЛЮБОЙ НАЦИИ И В ЛЮБОМ НАРОДЕ. Среди евреев их не больше и не меньше, чем среди остальных. Это 1), а во 2) Россия может только выказать озабоченность как и всегда в последнее время. Так как куда не кинь всюду клин. Так что самое разумное не ввязываться. Своих проблем хватает.ВОВилен ОчаковскийНу что скажешь об Ирине? Знать мозги её в ...вагине.ВОВилен ОчаковскийТатьяна, Вы умничка! Приглашаю Вас, сотрудничать в моём Интернет-журнале "просто ПРАВДА". См.: http://prostopravda.ru/chernovik/serdityj-skaz-pro-ukroyudenrat/TFTatyana FedotovaСпасибо.ВОВилен ОчаковскийУважаемая Татьяна, если Вам естьЧТО сказать кроме "Спасибо", пишите на: vilen.ochakovskiy@gmail.comвиктор матвеевНу что скажешь о Вилене? Знать мозги его в ...жопе-не.ИринаГосподин еврей,не беспокойтесь о моих мозгах,побеспокойтесь о своем происхождении!!!!ВОВилен ОчаковскийГоспожа гнусская(гнида русского происхождения), меня же ТАКИЕ, как Вы, Сергей Сазонов, Виктор Матвеев и др. ШИЗОЮДОФОБОФРЕНИКИ, позорящие моих братьв и сестёр - Русских, не беспокоят: просто я НИМИ не общаюсь!.Конец связи!Alex TarВообще-то, слово "жид" было изначально одним из вариантов слова "иудей" в некоторых языках (венгерский, литовский, голландский, польский, чешский и др.) из-за специфики произношения. А вот возвели его в ранг оскорбления изначально в Украине, Белоруссии и России... Ну, а в остальном, в принципе, Вы совершенно правы...TFTatyana FedotovaЯ и говорила про слово ранг оскорбления, а не про его значение, потому что его употребляли как оскорбление.Alex TarИ тем не менее Ваша фраза "Жиды ( жадные, хитрые и подлые) ЕСТЬ В ЛЮБОЙ НАЦИИ И В ЛЮБОМ НАРОДЕ." В корне не верна. Получается, что в Польше, Чехии, Венгрии и других странах живут одни "жадные, хитрые и подлые" евреи... :-) А вот к Вашей основной мысли я бы кое что добавил, процитировав слова лидера правого сионизма Зэева Жаботинского: "Нам не в чем извиняться. Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия, требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же, как имеют их и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях."TFTatyana FedotovaДля меня слово жид- это ругательство и означает именно жадный, подлый и хитрый. " Каждый пишет как он слышит, каждый слышит как он дышит". Так что, не нравится мне это слово и всё. Вот не нравится афроамериканцам слово негр. Видимо у них сразу ассоциация с рабством. Так и тут : очень мерзкие ассоциации возникают с погромами, с гонениями, с несправедливыми обвинениями и т.д. Вот докопались. Приставучий Вы. Прямо зануда. Всё Вы прекрасно поняли.Alex TarПросто я смотрю на этот вопрос, как этнический еврей и к тому-же гражданин Народной Республики Израиль. Ну да ладно. Главное, что основная мысль у нас с Вами совпадает - В любой национальности есть люди хорошие, и есть люди плохие...TFTatyana FedotovaИменно.Сергей СеновозовНичего не будет для России, жид жиду глаз на жопу не натянет.Анатолий ЛановойВвяжется ли в драку США? Есть сомнение. А в остальном куда кривая выведет.ВОВилен ОчаковскийСеновозов? А, может, Говновозов?Сергей СеновозовЖид ты и есть жид без роду и племени. Дерьмо больше к тебе подходит и к таким как ты.ВОВилен ОчаковскийА ТАКИЕ, как ты, Ирина и Виктор Матвеев состоят в чёрном списке Интернент-журнала "просто ПРАВДА": http://prostopravda.ru/chernovik/operaciya-stopp-zhlob-rusofob-i-yudofob/ Конец связи: я с жлобами-ксенофобами не общаюсь!ММарияЭто выгодно пиндосам. Только они заинтересованы в хаосе на Б. Востоке. Нам это не надо.Comandor ComandorЮдеям давно надо было пизды дать, чтобы не вымахивались! Янки против серьезного соперника не попрут, своя жопа дороже!Леонид ДыдыкинДААААА. Вопрос, конечно, Интересный. Ясное дело, что "залужная страна" ("пиндосия", кому не понятно), Явно ищет Свой Интерес.Геннадий БережновЯпонский танкер, а причём тут Израиль? Видимо США совсем уже не терпится, готов послать Израиль на войну, как таран.Alex TarНе буду вдаваться в подробности, постараюсь попроще. Вы, наверное, пропустили в статье фразу - "Дело в том, что оператором нефтяного танкера является израильское юридическое лицо (компания Zodiac)." Корабли обычно имеют как-бы несколько принадлежностей: страна, к которой они приписаны постоянно; страна, под флагом которой они ходят; страна (или ее представитель), которая фрактует корабль и т.д., и т.п. Т.е. на данный момент представитель Израиля, компания Zodiac, есть как-бы одним из временных владельцев судна на время фракта. То бишь, несмотря на страну приписки, на флаг, под которым ходит корабль и т.п. он временно, хотя и частично (на сколько я знаю, там не только израильский оператор), и тем более для иранцев становится израильским... Надеюсь, что я понятно объяснил...Игорь КузнецовИгра на противоречиях - излюбленная тактика госдепа США. Полномасштабной войны Израиля с Ираном не будет, а такие конфликты - это создание ещё одной зоны напряжённости чтобы не выпускать Иран из режима санкций.ВИВладимир ИвановПусть бомбят. Хуже не будет.ВКвладимир казарскийИзраиль готовит удар-возмездие за нападение на японский танкер? Может пора нанести удар-возмездие по, очевидно офонаревшим от своей исключительности евреям за ракетные удары по Сирии?Комментировать
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