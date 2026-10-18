Врачи оценивают состояние 40-летнего мужчины, сорвавшегося в Минске при прыжке с высоты из-за неверно закрепленной страховки, как крайне тяжелое: у него отек головного мозга, тяжелейшая травма спинного мозга и переломы грудного и поясничного отделов позвоночника.