Врачи оценивают состояние 40-летнего мужчины, сорвавшегося в Минске при прыжке с высоты из-за неверно закрепленной страховки, как крайне тяжелое: у него отек головного мозга, тяжелейшая травма спинного мозга и переломы грудного и поясничного отделов позвоночника.
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