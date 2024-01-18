16 мест определено для крещенских купаний в Карагандинской области

В православных храмах Карагандинской области 18 и 19 января будут праздновать Крещение Господне. В регионе организовано 16 мест для желающих окунуться в прорубь, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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