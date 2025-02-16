Россиянам назвали запрещенные для высадки у дома растения

За выращивание ряда растений у дома или на дачном участке можно сесть в тюрьму. Ряд опасных культур россиянам назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь Некоторые растения нельзя высаживать возле жилых домов из-за их состава, который может быть использован в незаконных целях.