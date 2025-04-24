Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy A56: игра в классики

Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy A56: игра в классикиSamsung в последние годы весьма скромно обновляет свои смартфоны в контексте аппаратной платформы, сосредоточившись в первую очередь на программном обеспечении, и в частности на искусственном интеллекте.
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