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В России разработали проект для повышения привлекательности сельского туризма

В России разработали проект для повышения привлекательности сельского туризма

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила увеличить количество мест временного размещения туристов на территории фермерских хозяйств с целью увеличения привлекательности сельского туризма.

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