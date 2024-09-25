В России разработали проект для повышения привлекательности сельского туризма

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила увеличить количество мест временного размещения туристов на территории фермерских хозяйств с целью увеличения привлекательности сельского туризма.
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