Парламентская газета

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В Крыму поделились прогнозами о судьбе «скифского золота»

В Крыму поделились прогнозами о судьбе «скифского золота»

Вопрос с коллекцией «скифское золото» решится после завершения спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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