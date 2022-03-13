В Крыму поделились прогнозами о судьбе «скифского золота»

Вопрос с коллекцией «скифское золото» решится после завершения спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Вопрос с коллекцией «скифское золото» решится после завершения спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
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