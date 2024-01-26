Суд обязал Google вернуть 2ГИС в магазин приложений. Результат пока неизвестен

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к американской корпорации Google от компании «ДубльГИС», которая развивает картографический сервис 2ГИСКак сообщает РБК, в мае 2023 года Google удалила приложение 2ГИС из магазина Google Play, объясняя это необходимостью соблюдения антироссийских санкций и правил торговли.