Малкин остался без очков в 5-м матче подряд. У него 1 бросок, «-1» и 2 потери в игре с «Нэшвиллом»

Евгений Малкин остался без очков в 5-м матче подряд. Россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:4).

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